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سياسي جنوبي يكشف عن مهلة منحها الإنتقالي للشرعية ولجنة الوساطة في حوار جدة 

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الدكتور حسين لقور

سياسي جنوبي يكشف عن مهلة منحها الإنتقالي للشرعية ولجنة الوساطة في حوار جدة 

الخليج 365

قال السياسي الجنوبي، الدكتور، حسين لقور، أن وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي المشارك في مفاوضات جدة التي ترعاها المملكة العربية منح فريق الشرعية ولجنة الوساطة أياماً معدودة .

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وذكر لقور في تغريدة له بتويتر، أن وفد الإنتقالي طلب من الشرعية أن يعطوا رأياً نهائياً في المبادرة التي قدمها التحالف العربي منذ أكثر من شهر .. معتبراً هذه المهلة بالنهائية .

وأضاف "بعدها سيكون المجلس الإنتقالي الجنوبي قد أوفى بإلتزامه تجاه التحالف والرأي العام ببذل كل جهد من أجل إنجاح مهمة التحالف والدول الراعية" .

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي حتى الأن تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها، ولكنها إتهمت في وقت سابق الحكومة الشرعية بعرقلة مفاوضات جدة ورفضها التوقيع على الإتفاق النهائي لها .  

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