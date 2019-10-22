القاضي شاكر بنش : الإمارات كانت ولازالت عنواناً للعطاء والوفاء

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
القاضي شاكر محفوظ بن
الخليج 365
أكد رئيس النيابة العامة بمحافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولازالت عنواناً للعطاء والوفاء .
وقال في منشور له بالفيسبوك، رصده (الخليج 365) : "مدت يدها ولا زالت لتقّدم العون في شتى المجالات دون حصر لترسم اللوحة الانسانية بأبهى صورة عبر هلالها الأحمر" .
وأضاف "فإن غادرت الإمارات كما يشاع فلن تغادر قلوبنا، كيف تغادر قلوبنا وهي دائماً كانت ترسم البسمة في شفاهنا وتمسح الدمعة من على أعيوننا وتنفّس كربتنا وتغيث ملهوفنا" .. متوجهاً بالتحية لدولة الإمارات التي قال أنها ستبقى في قلوب الجميع وواقعهم لإنها للعطاء والوفاء عنوان .
وجاء منشور القاضي شاكر بنش على خلفية الأنباء التي تحدثت عن مغادرة بعثة الهلال الأحمر الإماراتي بعض المناطق اليمنية بعد قرابة خمس سنوات من الجهود الإغاثية والتنموية المتميزة .
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