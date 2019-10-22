قوات الشرعية تستهدف رتلاً عسكرياً للميليشيات في كتاف البقع بصعدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ارشيفية

الخليج 365 - وكالات

إستهدفت قوات الشرعية، مسنودة بمقاتلات ومدفعية التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، رتلاً عسكرياً للمليشيات الحوثية في سلسلة جبال رشاحة الإستراتيجية في جبهة كتاف البقع شمالي محافظة صعدة بعد محاولتها التسلل داخل التباب والمرتفعات.

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وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، بأن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً للمليشيات في جبال رشاحة الاستراتيجية والمليل التابعة لمديرية كتاف البقع .. مشيراً بان المليشيا تكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات القتالية دون إحراز أي تقدم يذكر.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) بمصرع، قائد عمليات لواء الصماد التابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية وقياديان أخران في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات .

وذكرت المصادر، أن القيادي الحوثي حمزة الشعباني، لقي مصرعه مع قياديان آخران خلال إستهداف موقعه براجمات الصواريخ السعودية .. مؤكدة مصرع العشرات من العناصر الإنقلابية التي كانت تتواجد في ذلك الموقع .

وأشارت المصادر إلى ان معارك الساعات الماضية في محاور محافظة صعدة كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة .. مضيفة أن المعارك لازالت مستمرة حتى الآن .