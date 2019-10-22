الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

جمارك عدن تدشن منح شهادة المشغل الإقتصادي للتاجر الموثوق

عدن - الخليج 365

دشنت مصلحة الجمارك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، منح شهادة المشغل الاقتصادي "التاجر الموثوق" وذلك ضمن البرنامج الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية U S A I D ويهدف إلى تسهيل الحركة التجارية ومنح التجار الموثوقين ميزات تسريع الافراج عن بضائعهم في المنافذ الجمركية.



وسلم وكيل اول مصلحة الجمارك محمد دهني شركتي "العلم الصناعية وبن عوض النقيب " شهادة التجار الموثوق على هامش ورشة عمل التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية عدن تحت شعار" الخطوات المتخذة لتسهيل التجارة في اليمن".

واستعرض دهني ان الجمارك قدمت خطوات كبيرة لتسهيل النشاط التجاري وفقا للانظمة النافذة ومعايير منظمة الجمارك العالمية رغم الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى اهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، باعتبار القطاع الخاص عنصر هام في تحقيق التنمية والدفع بالاقتصاد الوطني.

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ولفت إلى تنفيذ مصلحة الجمارك خلال العام الماضي عدد من البرامج الهادفة الى تعزيز العمل الجمركي في المنافذ وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد منها برنامج إدارة المخاطر والانتقائية وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .

وواضح مدير برنامج الإستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن عبدالوهاب العودي ان تسليم شهادات التاجر الموثوق تأتي تتويجا لعمل اشرف ليه البرنامج واستمر عامين .. مبيناً بان الهدف من هذه اللقاءات الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد الشركاء في القطاع الخاص والعام في ايجاد السبل الكفيلة لتحسين مستوى التعاون والتسهيل التجارة العامة.

من جانبه اكد حامد الشاطري مديرعام المراجعة و المخاطر بمصلحة الجمارك: ان منح الشهادة تم بعد دراسة تقييمية لمستوى نشاط الشركات في جانب الاستيراد لمدة 3 أعوام سابقة، إضافة إلى اعتمادها نظام المستودعات وأساليب الخزن وتطبيق الأنظمة الإلكترونية في كافة أعمالها وان هناك توجيهات صدرت الى كافة الدوائر الجمركيه لتنفيذ ذلك..

ومن جانبه اكد شاكر الشعبي ان برنامج المشغل الاقتصادي طبق ليؤكد الشراكه بين القطاع الخاص والجمارك في دعم الاستقرار الاقتصادي وبدوره سيعطي تغيير في نمط العمل الجمركي للتجار الموثوقين.