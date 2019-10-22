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إحباط محاولة تجسس حوثية بطائرة مسيرة شمال الضالع

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

طائره

إحباط محاولة تجسس حوثية بطائرة مسيرة شمال الضالع

الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة طائرة تجسس تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت تحلق بعلو منخفض على مواقعها شمال محافظة الضالع .

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وذكرت المصادر، ان دفاعات القوات في جبهة حجر – الجب، شمال المحافظة، تصدت لطائرة تجسس تابعة للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على مغادرة أجواء المنطقة.

 

وتزامنت عملية التجسس مع قصف مليشيا الانقلاب الحوثية المناطق السكنية القريبة من مناطق المعارك الدائرة شمالي وغربي الضالع، إلى جانب زراعة الأراضي التي تسيطر عليها بالألغام في محاولة لإعاقة تقدم القوات المشتركة

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