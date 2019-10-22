فضيحة جديدة للحوثي فى تعز ضد الأطفال

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي _ ارشيفية الخليج 365 استشهدت طفلة في الرابعة من عمرها، برصاص قناص مليشيا الحوثي الانقلابية شرق مديرية جبل حبشي غرب تعز جنوبي غرب اليمن، صباح اليوم الثلاثاء.

Advertisements وذكر مصدر محلي أن الطفلة لؤلؤة ماجد قتلت برصاص قناص مليشيات الحوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلهم في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. وتأتي هذه الحادثة بعدم عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.

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