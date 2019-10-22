مصرع قائد عمليات لواء الصماد التابع للميليشيات في الملاحيظ بصعدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحوثيين

صعدة - الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) بمصرع، قائد عمليات لواء الصماد التابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية وقياديان أخران في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات .



وذكرت المصادر، أن القيادي الحوثي حمزة الشعباني، لقي مصرعه مع قياديان آخران خلال إستهداف موقعه براجمات الصواريخ السعودية .. مؤكدة مصرع العشرات من العناصر الإنقلابية التي كانت تتواجد في ذلك الموقع .

وأشارت المصادر إلى ان معارك الساعات الماضية في محاور محافظة صعدة كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة .. مضيفة أن المعارك لازالت مستمرة حتى الآن .

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والبارحة، أعلنت قوات الجيش الوطني أنها تمكنت مسنودة بطيران ومدفعية التحالف العربي من إحباط محاولة التفاف وتسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن قائد محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي "ان مليشيا الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل "تويلق" في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها واسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والارواح" .

وأشار الى ان قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.