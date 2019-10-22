غرفة تجارة عدن تنظم إجتماعاً لمناقشة الخطوات المتخذة لتسهيل التجارة في اليمن

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

غرفة تجارة عدن

الخليج 365

نظمت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع برنامج الاستقرار والنجاح الاقتصادي باليمن(YESS) وبدعم من الوكالة الامريكية لتنمية(USAID)، إجتماع الطاولة المستديرة الذي ضم ممثلي القطاع الخاص من الشركات ورجال المال والاعمال ومندوبيين من بعض الهيئات والمؤسسات .



وناقش الإجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بمعوقات التجارة في اليمن و ودرو اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ( التاجر الموثوق) .

وفي الاجتماع اكد وكيل مصلحة الجمارك محمد الدهني، ان الجمارك قدمت خطوات كبيرة لتسهيل النشاط التجاري وفقا للانظمة النافذة ومعايير منظمة الجمارك العالمية رغم الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى اهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، باعتبار القطاع الخاص عنصر هام في تحقيق التنمية والدفع بالاقتصاد الوطني .

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وأستعرض الدهني البرامج الذي نفذتها مصلحة الجمارك خلال العام الماضي والهادفة الى تعزيز العمل الجمركي في المنافذ وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد منها برنامج إدارة المخاطر والانتقائية وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .

بدوره اشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، إلى التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص جراء استمرار حرب الانقلابيين الحوثيين على الشرعية والازمات المتكررة المفتعلة من بعض الجهات وما يترتب عليها من عواقب وخيمة تتسبب بهجرة رؤوس الاموال الوطنية للخارج وتدهور الاقتصاد الوطني والحاق الضرر بالمصلحة العامة للمواطن الذي يتحمل التكلفة الباهضة من هذه المشاكل .. داعيا بضرورة تظافر جهود المعنيين لوضع معالجة لازمة لتلك المشكلات.

من جانبه اوضح مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، باهمية تنسيق الجهود المشتركة بين عمل هيئة المواصفات والمقاييس والمستوردين والصناعيين المنطويين بنشاط القطاع الخاص .

وأبدى استعداد الهيئة من بدل المزيد من الجهد لتسهيل الاجراءات التفتيشية والرقابية وتقديم افضل الخدمات بما يسهم من تفعيل نشاط القطاع الخاص ودعمه.