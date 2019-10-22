مُحلل سياسي: الشرعية تحاول التهرب من الاعتراف بالحقائق والاستحقاقات السياسية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ثابت حسين صالح

الشحات غريب

قال الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، إن هناك قاعدة عامة في السياسة بل وفي الحياة عامة أن الطرف الأضعف على الأرض والأضعف حجة هو الذي يتهرب أو يعطل الوصول إلى حل مع الطرف الآخر.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن سلطة "الشرعية" اليمنية ظهرت بهذا المظهر بدء من رفض الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنكاره رغم وجوده فعلا، وأخيرا المماطلة بل ورفض التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه السعودية.

وأشار أنه باختصار من الواضح أن سلطة الشرعية تحاول التهرب من الاعتراف بالحقائق والاستحقاقات السياسية الغير قابلة للتاجيل أو المراوغة.

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يذكر أن مسودة الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، كان من المقرر أن يتم التوقيع عليها الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

وكشفت مصادر بأن هناك جهود مستمرة ما زالت تبذل من قيادة التحالف العربي للوصول إلى توافق في أقرب وقت.

ومنذ مطلع الشهر الماضي يوجد وفد الانتقالي والحكومة في جدة، وانتقلا الأربعاء الماضي إلى الرياض لوضع اللمسات الأخيرة، والتوقيع على مسودة الاتفاق، التي من شأنها أن تنهي التوترات الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن.

يذكر أن المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الشرعية راجح بادي، أكد راجح بادي عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه " عار عن الصحة ".

كما نفى بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن.