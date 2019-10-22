تثبيت نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الرابعة في الحديدة

تثبيت النقطة مراقبة وقف إطلاق النار الرابعة في الحديدة

الخليج 365

تمكنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها من تثبيت نقطة المراقبة الرابعة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وذلك بحضور اللجنة المشتركة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة .



وتم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة وتعتبر النقطة الرابعة هي أخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى .

وكانت اللجنة المشتركة قد نشرت ثلاث نقاط ارتباط الاولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 وتم اليوم تثبيت النقطة الرابعة في حي منظر جنوب الحديدة

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