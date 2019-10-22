“شاهد” أمام مسجد .. راقصة بملابس مثيرة تندسّ بين المتظاهرين في لبنان وتؤدي وصلة مثيرة!!

اثار حضور راقصة الى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت الإثنين، وأدائها وصلة رقص بملابس الرقص خاصتها، غضباً واسعاً .

وقال ناشطون إنّ الراقصة التي تُدعى “سماهر” تم الدّفع بها عن سبق إصرار من قبل جهاتٍ في السلطة الحاكمة بالبلاد؛ لتشويه صورة التظاهرات من خلال الرقص في مظاهرات لبنان .

وعبّر كثيرون عن سخطهم من قيام الراقصة بتقديم وصلة رقص على مقدمة مركبة وأمام مسجد “محمد الأمين”، معتبرين ذلك إساءة متعمدة.

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وذكر آخرون أنّ بعض المتظاهرين هاجموا الراقصة واعتدوا عليها.

https://www.facebook.com/Kel.Shi.Helo/photos/a.1920509761609238/2622889598037914/?type=3

السلطة بعتت رقاصة على المظاهرة وطلبت من الاعلام يصورها لينقلوا صورة بشعة للثورة ويلهوا الناس عن مطالبهن وحقوقهن

ولما شباب المظاهرة شافوها عم ترقص على باب جامع ضربوها هي ويلي معها وطردوهن من المظاهرة !!

ما تخلوا حركات السلطة تفرقكن عم يجربوا يستعملوا اساليب بشعة كتير ليشوهوا صورة الحراك المتحضر ما تخلوهن وطردوا اي شخص مشبوه بالحراك

#كلن_يعني_كلن

الراقصة سماهر التي اندست بين المتظاهرين لتشويه تحركهم.

وقد تبيّن ان :

- سماهر متعاقدة ب٣ برامج مع الotv

- مصاحبة عوني

- فجأة يا سبحان الله الotv بتطلع ببث مباشر من ساحة الشهداء والكاميرا بتكون عالراقصة!

تحية للفتيات يلي انتبهوا للموضوع ونزلوها وضربوها وطردوها يلا

الي بعدو — Osman M Osman (@OsmanMO72867677) October 22, 2019

#لبنان_ينتفض لو ضليتي على ال Otv عم ترقصي ببرنامج لوكا بيتش و تاك تيك وحفل راس السنة مش احسنلك ؟

طلعت الراقصة سماهر مش مخليه برنامح على اب otv مش طالعه فيه واضح مين باعتها 😊😊

المهم اكلت نصيبها هي ويلي معها pic.twitter.com/WWozEORDkg Advertisements — ام شبر و نص🧘‍♀️ (@unicorn8803) October 22, 2019

الراقصة سماهر نازله تهز بساحة رياض الصلح

ست محجبة بتنزلها pic.twitter.com/v7YeJ6bqIE — Ziadoo (@Ziadoo16) October 21, 2019

الراقصة التي كانت مكان الاعتصام اسمها سماهر ومتعاقدة مع تلفزيون OTV

بثلاث برامج .يعني معروف مين دافشها — قبضايات بيروت💪 (@gefial) October 21, 2019

بما أن الكل عم يقول أن الراقصة #سماهر أكلت قتلة بالمظاهرة،

بتحب تطمنكن بما يلي:#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/FccYyZYDvB — ضِيَاء الدِّين (@Diyae_70) October 21, 2019

وتواصلت الاحتجاجات في مختلف لمحافظات اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، فيما عبر متظاهرون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم للخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري.

وزحف المحتجون إلى الساحات بأعداد كبيرة، عقب كلمة الحريري، على وقع هتافات: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

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كانت هذه تفاصيل خبر “شاهد” أمام مسجد .. راقصة بملابس مثيرة تندسّ بين المتظاهرين في لبنان وتؤدي وصلة مثيرة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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