إستشهاد وجرح سبعة مدنيين بإنفجار لغم حوثي في الحديدة

الخليج 365

أفادت مصادر (الخليج 365) بإستشهاد أربعة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في قرية الجديد بالحديدة .



وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة، وضاح الدبيش، لـ(الخليج 365) أن الغام الميليشيات الإنقلابية تتسبب يوماً بعد يوم بسقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين .. لافتاً إلى أن العبوة الناسفة التي إنفجرت اليوم زرعتها الميليشيات الإنقلابية في قرية الجديد هو مدخل مدينة المخا .

وأكد أن هذا الطريق يشهد مرور المئات من المواطنين الداخلين والخارجين من وإلى المخا .. محملا الميليشيات مسؤولية إستمرار سقوط الضحايا بسبب الغامها التي زرعتها دون التفكير بحياة المواطنين .

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