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مراسل الغد المشرق يكشف عن خطط الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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مراسل الغد المشرق يكشف عن خطط الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مراسل الغد المشرق يكشف عن خطط الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة

الخليج 365 ـ متابعات

قال مراسل الغد المشرق، جمال شنيتر، إن هناك حملة لتوزيع عدد كبير من السلال الغذائية في مدينة عزان في ظل برنامج واسع للهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، ويستمر هذا التوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة في مناطق ومديريات أخرى من المحافظة.

وأضاف شنيتر، خلال مداخلة هاتفية، أن الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي أكدوا استمرارهم في الأعمال الإنسانية سواء في توزيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية أو حتى من ناحية المشروعات، فهناك عدة مشروعات ستفتتح قريبًا في الأيام المقبلة بالإضافة إلى الدعم الإنساني المتنوع.

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وأوضح مراسل الغد المشرق، أن هناك ارتياح كبير بين الأهالي وتقدير وشكر وعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من مساعدات ودعم سخي للشعب اليمني.

 

 

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