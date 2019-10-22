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إستشهاد طفلة في تعز برصاص قناص حوثي

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحوثيين

إستشهاد طفلة في تعز برصاص قناص حوثي

الخليج 365

أستشهدت طفلة في الرابعة من عمرها، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية، إستهدفها اليوم الثلاثاء، خلال لعبها مع أطفال آخرين جوار منزلها، في محافظة تعز .

 

ونقلت العربية.نت عن مصادر محلية، أن الطفلة لؤلؤة ماجد (4 أعوام)، قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

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وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.

 

ورصدت منظمة حقوقية مقتل وإصابة 51 طفلاً جراء جرائم القصف والقنص المستمرة لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة ومديريات تعز.

 

ووفقاً لمنظمة سام، فقد قُتل 20 وأصيب 31 طفلاً خلال الثلاثة الأشهر الماضية على يد ميليشيات الحوثي في تعز، من بينهم 8 قتلى أطفال و27 جريحاً برصاص القناصة الحوثيين.

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