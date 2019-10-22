الإنتقالي الجنوبي يبدأ دراسة إجراءات تغيير المناهج الدراسية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

بدأت لجنة تنظيم وتنضيد المناهج الدراسية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عملها اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعها الأول، برئاسة مساعد الأمين العام للمجلس، فضل محمد الجعدي، وبحضور الدكتورة منى باشراحيل، والعميد علي الشيبة ناصر، عضوا هيئة رئاسة المجلس.



وشدد الجعدي على أهمية مراجعة المناهج الدراسية التي تُبنى عليها الأجيال وتصنع مستقبل الجنوب .. مضيفاً أنه إذا أردت تأهيل المجتمع فيجب الاهتمام بالجانب التعليمي وتأسيس منهج جنوبي تربوي وتعليمي بعيداً عن السياسة وخلق دروس جديدة تواكب الحاضر والمستقبل الذي ينشده الجنوبيين .

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أعقب ذلك كلمة للدكتورة منى باشراحيل، والتي كُلفت خلال هذا الاجتماع برئاسة اللجنة، رحبت في مستهل بالحضور، واستعرضت بعهدها أهمية ومهام اللجنة والنقاط المُدرجة في جدول الاجتماع .

وتطرقت باشراحيل في كلمتها إلى المغالطات التاريخية في المناهج الدراسية والإجراءات الممكنة لإيقاف تدريس بعض المواد واستبدالها بالمناسب لتاريخ الجنوب وثقافته وهويته.

وبعد عدة مداخلات ونقاشات مستفيضة، حول آليات عمل اللجنة، خرج الاجتماع بتشكيل لجان مُصغرة من الخبراء والتربويين المخضرمين، كل في مجال اختصاصه، لحصر وتحديد الدروس الدخيلة والمغلوطة والمبرمجة ليمننة الجنوب واستبدالها بدروس تحمل الطابع والهوية والتاريخ الجنوبي وبما لا يخل بأهداف تدريس المادة وأهميتها، على أن تواصل اللجنة عقد اجتماعاتها اليومية خلال هذا الأسبوع.