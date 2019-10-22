كاتبة خليجية تكشف مفاجآة مدوية عن عبدالعزيز جباري

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 أكدت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، أن نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري نموذج للإخونجية الحديثة، مشيرة إلى إنه " في الصباح مؤتمري، الظهر وطني، العصر برلماني، المغرب عدالة وبناء، في جوف الليل إخونجي حتى النخاع".

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "بحثت عن عبدالعزيز جباري فوجدته نموذجا للإخونجية الحديثة.. مؤتمري منشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام أسس حزب العدالة والبناء في 2012 وأيد بدعم من قطر الثورة والفتنة في اليمن، في الصباح مؤتمري، الظهر وطني، العصر برلماني، المغرب عدالة وبناء، في جوف الليل إخونجي حتى النخاع".

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