أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الحوثيين الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن للفترة الصباحية هذا ليومنا الثلاثاء، تشرين الأول 22، 2019، وهي كالتالي:

ـ انتقالي مديرية دار سعد يناقش ملف الخدمات الاساسية https://www.elyamnelaraby.com/428631/ ـ لجنة برلمانية مصرية تدعو إيران لرفع يدها عن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/428619/ ـ تعرف على الطقس المتوقع في المحافظات اليوم الثلاثاء 22/10/2019 https://www.elyamnelaraby.com/428613/ ـ قائد عسكري يكشف تفاصيل انتصارات الجيش في تعز خلال الـ48 ساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/428608/ ـ الدبيش: 34 خرقاً حوثياً خلال ساعات واغتيال وإصابة 3 جنود بالحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/428605 ـ الحوثيون يفرضون جبايات على التجار والمدارس الأهلية في إب https://www.elyamnelaraby.com/428602/ ـ حصرياً.. "تقرير متلفز" للبسط العشوائي في مشروع الدواجن بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/428599/ ـ تفاعل مع قضية "إسراء" وحبها الصادق لخطيبها المختطف لدى الحوثيين "صورة" https://www.elyamnelaraby.com/428597 ـ صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في حيدان https://www.elyamnelaraby.com/428593/ ـ وقفة احتجاجية في إب للمطالبة بمحاكمة قاتلي "التويتي".. صور https://www.elyamnelaraby.com/428592

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