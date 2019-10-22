شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أصابه اليأس من عودة زوجته الهاربة "الأميرة هيا"...لن تصدق كيف اصبح شكل حاكم دبي "محمد بن راشد"..."يهذي بعنتريات شعبوية ويحن الى أمه وجدته "شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في ظهوره الجديد، بدا حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يائسًا من عودة زوجته الهاربة، الأميرة هيا بنت الحسين.

وظهر بن راشد يستعرض بكلمات عنترية شعبوية يتحدث فيها عن وطنه وأبنائه وأمه وجدته، متجاهلا عن عمد، زوجته الهاربة.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية، قول حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس السبت، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".

وأضاف حاكم دبي: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".

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