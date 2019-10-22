انتقالي مديرية دار سعد يناقش ملف الخدمات الاساسية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

متابعات_الخليج 365

عقدت الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دارسعد ، اجتماعها الدوري الموسع، برئاسة عبدالله ناجي بن شملان، رئيس القيادة المحلية للمجلس، وبحضور نائبه عبدالعزيز النامس.



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وفي مستهل الاجتماع، رحب بن شملان بجميع القيادات في الهيئة التنفيذية ونواب رؤساء الإدارات، شاكرا لهم روحهم الوطنية التي أظهرت تجلدا وصبرا وثباتاً رغم الظروف التي مرت بها المديرية.

بعد ذلك جرى مناقشة عدد من الملفات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، حيث تداول المجتمعون ملف الخدمات الأساسية في المديرية وتم تكليف، نائب رئيس القيادة ورئيس إدارة الخدمات بمتابعة السلطة المحلية في المديرية لبحث إمكانية تحسين تلك الخدمات ومعالجة ما تعثر منها.

وتطرق المجتمعون إلى السبل الكفيلة بتطوير العمل الميداني وزيادة الأنشطة الميدانية في المديرية وفقاً للخطط والبرامج المعدة مسبقا.