لجنة برلمانية مصرية تدعو إيران لرفع يدها عن اليمن

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

روحاني

القاهرة طهران صنعاء - الخليج 365

دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، إيران إلى رفع يدها عن اليمن.



كما طالبت الكف عن التدخلات في الشأن اليمني.

مؤكدة أن تداعيات الأزمة اليمنية امتدت لتُضاعف من التحديات الجسيمة، التي تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق.

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ودعت اللجنة، إلى ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية؛ لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت تواجه الجميع، ولتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.

ودعت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري الدول العربية إلى التنسيق بينها، لمواجهة الأخطار المتصاعدة في اليمن.

وأكدت اللجنة في اجتماعها بحضور رئيس اللجنة النائب أحمد أرسلان، ومدير شؤون التعاون الخليجي ضياء حماد، أن تداعيات الأزمة اليمنية تُضاعف التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، وطالبت جميع القوى اليمنية بتغليب المصلحة العامة لليمن على المصالح الضيقة للخروج من الأزمة.

كما طالبت اللجنة بوقف استمرار التدخل الإيراني في الشوون الداخلية اليمنية، ورفع يدها عنه، وترك الامر للشعب اليمنى والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع، وثمنت اللجنة جهود المبعوث الأممي في اليمن.