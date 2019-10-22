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  الحوثيون يفرضون جبايات على التجار والمدارس الأهلية في إب  

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحوثيين

  الحوثيون يفرضون جبايات على التجار والمدارس الأهلية في إب  

إب - الخليج 365

فرض الحوثيون جبايات مالية في التجار والمدارس الأهلية في محافظة إب، وسط اليمن.

 

 

وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي تفرض جبايات مالية جديدة على التجار والمؤسسات الحكومية والأهلية لدعم فعاليات طائفية بذكرى "المولد النبوي".

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يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في إب،التي  تشهد ارتفاعاً متصاعداً بسبب الجبايات التي تفرضها المليشيات الحوثية على التجار والباعة بالجملة والتجزئة.

 

إلى ذلك ألزمت  مليشيات الحوثي المدارس الأهلية والحكومية بمحافظة إب بتنظيم فعالية طائفية في المدارس بحضور قيادات حوثية تحت مسمى "ذكرى المولد النبوي".

 

وبحسب المصادر، فرضت مليشيا الحوثي  مبالغ مالية كبيرة على المدارس الأهلية بمحافظة إب لصالح مجمع الجامعة التربوي والذي تم تغير مسماه إلى مجمع "الصماد" التربوي والذي بني على حساب الصندوق الإجتماعي للتنمية.

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