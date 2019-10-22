حصرياً.. "تقرير متلفز" للبسط العشوائي في مشروع الدواجن بساحل حضرموت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مشروع الدواجن بساحل حضرموت

الخليج 365 - خاص

البسط العشوائي بمنطقة الدواجن، غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ارتفع معدله مؤخرا الى أرقام خيالية، خلال فترات زمنية قصيرة جدا.



لكن اللجان الأهلية التي شكلت بتوجيهات من محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، تمكنت من كبح الزحف العمراني والحد من تفشي هذه الظاهرة التي من شأنها أن تخلق منطقة عشوائية بلا متنفسات ووحدات صحية أو مراكز عسكرية، ناهيك عن الشوارع التي ستكون ضيقة في المستقبل.

وليس هذا فحسب ، بل إن الأراضي التي كانت من المفترض تقدم للمناضلين، تعرضت مساحات شاسعة منها للبسط العشوائي من قبل متنفذين، بإيعاز من شخصيات بارزة ومسؤولين بالمحافظة.

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وشكل الفساد الإداري بمكتب وزارة الزراعة بمحافظة حضرموت، تحدّيا كبيرا لبعض المستثمرين، صانعا الكثير من العراقيل أمامهم في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء على دعم فرص الاستثمار في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وتقوم اللجان الأهلية بمنطقة الدواجن بحصر المناضلين وفق كشوفات دقيقة، لمنع الازدواجية من جهة، ولمنع البسط العشوائي في المنطقة من جهة أخرى.

وأسفرت هذه الجهود المضنية التي قامت بها اللجان الأهلية وشركة سنابل حضرموت، بالقضاء على الظواهر السلبية بمنطقة الدواجن والحفاظ على بقاء المخططات بشكال سليم كما يجب.