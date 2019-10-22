وقفة احتجاجية في إب للمطالبة بمحاكمة قاتلي "التويتي".. صور

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

وقفة

إب - الخليج 365

نفذ أهالي مدينة إب، وسط اليمن، وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة المتهمين في مقتل مهندس.



ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن "وقفة إحتجاجية نفذت بمدينة إب أمام مبنى النيابة العامة للمطالبة بإحالة ومحاكمة المتهمين بقتل المهندس "طه التويتي" والذي قتل نهاية سبتمبر الماضي برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي.

وشارك في الوقفة أبناء حي وشارع بغداد بمدينة إب، وعدد من طلاب وأكاديميي جامعة إب، وعدد من أبناء مديرية السدة.

ورفع المحتجون لافتات عدة مرددين هتافات تعبر عن مطالبهم بسرعة محاسبة قتل المهندس طه التويتي، وإحالة القضية بأسرع وقت إلى الجهات القضائية المختصة.

Advertisements

معتبرين ما جرى جريمة مروعة تستوجب القصاص والإستنفار لوضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.