التميمي يرأس اجتماعا لقيادات الأمن بساحل حضرموت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

التميمي

الخليج 365 - المكـلا

رأس العميد منير كرامة التميمي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، صباح الاثنين في المكلا، اجتماعا ضم قادة الوحدات الأمنية والإدارات الشرطية في المحافظة، وبمشاركة قيادات أمن مديريتي مدينة المكلا وارياف المكلا.



استمع خلال اللقاء إلى تقارير تقييمية لحالة الأمن على مستوى المحافظة، ومديريتي مدينة وأرياف المكلا.

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وعبر المدير العام للأمن عن تقديره للجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية والإدارات الشرطية، في استتباب الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، مؤكدا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالاداء الأمني والشرطي في المحافظة.

وخلال الاجتماع تم البحث في السبل الكفيلة بخلق مزيد من التنسيق بين إدارات الامن، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين، وتسهيل إجراءات سير قضايا المواطنين، حيث تم إقرار فتح عدد من المكاتب الخدمية بشكل مؤقت داخل إدارة أمن مدينة المكلا، كونها تقع وسط المدينة وسهلة الوصول للمواطنين أصحاب القضايا، ومن ذلك فتح مكاتب لقادة الوحدات الأمنية شرطة الدوريات وأمن الطرق والقوات الخاصة، وتكليفهم بالمشاركة في تنفيذ مهام مديريتي أمن مدينة وأرياف المكلا، وفتح مكتب لإدارة المخالفات والتنسيق مع كل من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والاشغال العامة والنيابة العامة، لمعالجة قضايا الاراضي، إلى جانب فتح مكتب لإدارة شرطة المرور وأمن أرياف المكلا.

كما خرج اللقاء بعدة قرارات أخرى تصب جميعها في مصلحة تطوير الأداء الشرطي وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة وعاصمتها المكلا.