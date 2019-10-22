ضبط شهادات ميلاد مزورة في تعز

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

تعز

تعز - الخليج 365

ضبطت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة تعز ، شهادات ميلاد مزورة.



وأوضح مدير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز المقدم أسكندر المخلافي، في تصريح صحفي، أن المصلحة تمكنت من ضبط شهادات ميلاد مزورة ، صادرة من أحد المراكز الصحية في مديرية جبل حبشي.

وأشار المقدم المخلافي إلى أن هذه الواقعة جاءت بعد فترة قصيرة من توجيه المصلحة، خطاب لمدير عام الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، لإشعاره ببعض الملاحظات فيما يتعلق بالإخطارات الصادرة عن بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، لواقعات الميلاد والوفاة والتي يرد فيها شهادة ميلاد أو شهادة وفاة بدلا" من إخطار عن ولادة او إخطار عن وفاة.

Advertisements

وأضاف بأن الخطاب الموجه لمدير عام الصحة، تضمن مطالبته بعمل التعميم اللازم إلى جميع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية المخالفة بإيقاف تلك الإخطارات وتعديلها.

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة تعز، أن عملية التزوير ، تعد مخالفة للقانون ، مما يستدعي إحالة مرتكبي تزوير الوثائق الرسمية ونماذجها الصادرة عن جهات رسمية ، إلي مباحث الأموال العامة وكذا نيابة الأموال العامة.

منوهاً بأن المصلحة ، قامت عقب ضبط تلك الشهادات المزورة ، بإحالة المواطن الذي كان يحملها إلى إدارة الشئون القانونية والتحقيقات لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها إحالة الواقعة إلى الجهات ذات العلاقة والإختصاص.