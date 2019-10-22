تعز..استعراض أبرز الإنجازات لمكتب الأوقاف خلال عامين وتتطلعاته لعام 2020م

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

تعز

تعز - الخليج 365

استعرض مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، أبرز الانجازات لعامي 2018، و2019 وتطلعاته لعام 2020.



جاء ذلك خلال عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز مؤتمراً صحفياً لاستعراض الإنجازات والنجاحات التي حققها، منذ إستئناف العمل بالمكتب أواخر العام قبل الماضي، بالإضافة إلى تتطلعات المكتب لعام 2020م .

وأشار مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز القاضي خالد البركاني في المؤتمر الصحفي ، إلى أن مكتب الأوقاف بدأ العمل من الصفر في ظل ما كانت تعانيه أمور الأوقاف وغياب تام لقاعدة البيانات الخاصة بأراضي وعقود الأوقاف منذ إنقلاب المليشيات على الدولة قبل خمس سنوات .

وأستعرض البركاني أبرز الأنجازات والنجاحات التي حققها المكتب طوال العامين الماضين منها تأثيث وتأهيل مكتب لإدارة الأوقاف بالمحافظة وتفعيل الجانب الإداري والرقابي والقانوني لأمور وحقوق الأوقاف بكافة المجالات .

مضيفاً أن مكتب الأوقاف عمل على تحرير عقود جديدة لمستأجرين الأوقاف وفق إجراءات وآلية مشددة ورقابة قانونية لما من شأنة حصر أمور الأوقاف وحفظ حقوق الأوقاف وعدم التعدي عليها وذلك من خلال إنشاء العديد من البرامج الإلكترونية عبر إسقاطات فضائية عبر الأقمار الصناعية وإدخال بيانات الأوقاف بشكل دقيق .

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وتابع أن إجمالي إراضي وممتلكات الأوقاف في محافظة تعز وجميع مديريات المحافظة بلغت 66 ألف بعد جهود كثيفة ومتابعات حثيثة قام بها المكتب في حصر تلك العقارات وممتلكات وأراضي الأوقاف.

وأضاف مدير عام مكتب الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي عن قيام المكتب بعمل خطط ودراسات شاملة للعديد من المساجد والمعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة منها قبة الحسينية ومسجد المعتبية والمظفر ومسجد ابن علوان بجبل حبشي ، وذلك بهدف ترميم تلك المساجد والمعالم الأثرية .

مشيراً أن بعد متابعة وتواصل مستمر قام بها مكتب الأوقاف مع العديد من المنظمات الدولية، تم إعتماد بعض تلك الدراسات وتم التمويل لترميم قبة الحسينية ومن المقرر البدأ بالعمل خلال الايام القادمة .

وتطرق القاضي خالد البركاني إلى رؤوية وتطلعات مكتب الأوقاف خلال عام 2020م في تحقيق الخطة المرسومة للمكتب بعد تحسين وتطوير الجانب الإداري وإنشاء العديد من البرامج الإلكترونية لحفظ حقوق الأوقاف ومصلحته .

إلى ذلك دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز القاضي خالد البركاني حملة توزيع 40 ألف مصحف لجميع مساجد المحافظة هدية مقدمة من الملك سلمان عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وخلال التدشين ثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون بالدور الكبير الذي يقدمه الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان ووقوفهم إلى جانبهم بمختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتعليمية .