مسؤول بتعز يؤكد رفع حالة الإضراب لعمال النظافة وتنسيق آلية عمل جديدة للعمل

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

تعز- الخليج 365

أكد مسؤول محلي بمحافظة تعز، رفع حالة الإضراب لعمال النظافة وتنسيق آلية عمل جديدة للعمل.



وفي التفاصيل التقى وكيل محافظة تعز، الشيخ عارف جامل ، في مكتبه بديوان عام المحافظة ،عمال النظافة والتحسين ، وممثلين عن النقابة.

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وفي اللقاء الذي جمع الوكيل جامل مع عمال النظافة وممثلين النقابة ، تم مناقشة العديد من القضايا الهامة بالنظافة والمعوقات التي تقف امام عمال النظافة في إنجاز اعمالهم بالشكل المطلوب.

واكد وكيل المحافظة عارف جامل، ان السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، تبذل جهداً مضاعفاً في سبيل حلحلة جميع الإشكالات المتعلقة بعمال النظافة بما في ذلك صرف رواتبهم بشكل منتظم.

وخرج اللقاء بنتائج ايجابية تمثلت برفع حاله الإضراب القائم وتنسيق آلية عمل جديدة بما يكفل تواصل عملية ترفيع وكنس القمامة أولاً بأول في وقتها المحدد ، إضافة الى معالجة آلية الصرف لمستحقات العمال ، سواءً للعاملين بالأجر اليومي أو العمال الرسميين.