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مسؤول بتعز يوجه بمنع دخول المسلحين الى الحرم الجامعي والمستشفيات

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

تعز

مسؤول بتعز يوجه بمنع دخول المسلحين الى الحرم الجامعي والمستشفيات

تعز - الخليج 365

وجه وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، مديرعام شرطة المحافظة وقائد الشرطة العسكرية بمنع دخول اي مسلحين بسلاحهم الشخصي الى الحرم الجامعي والى كافة المرافق التعليمية والمستشفيات العامة.

 

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وشدد المخلافي على الوقوف بكل حزم امام هذه الظاهرة المقيتة والدخيلة على عاصمة الثقافة اليمنية وعلى ابناء محافظة تعز المحافظة التي تقدس النظام والقانون وتبغض العشوائية وتمقت كل التصرفات التي تقوض الامن وتسيء لسمعة ومكانة تعز.

 

ودعا وكيل اول المحافظة،كافة المسؤولين الى تجنب دخول تلك المرافق بالمسلحين المرافقين لهم ، واالتحلي بروح المسؤلية الملقاة على عاتقهم ، وان يكونوا النموذج الراقي الذي يحتذى به والقدوة الحسنة التي يقتدي بها الجميع .

 

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