الجوف.. مكتب التربية يتسلم الدفعة الاولى من المنهج المدرسي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الجوف الخليج 365 ـ الجوف تسلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 22، 2019، الدفعة الاولى من المنهج المدرسي المطبوع على نفقة السلطة المحلية.

Advertisements وقالت مصدر تربوية إن المنهج المدرسي سلم بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي ومدير مكتب المالية علي سيف. وبلغت الدفعة الاولى 82 الف كتاب للصفوف من الرابع وحتى الصف التاسع. وكانت السلطة المحلية قد ابرمت عقدا مع احدى المطابع لطباعة المناهج المدرسية منتصف سبتمبر المنصرم بكلفة 240 مليون ريال.

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