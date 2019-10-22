استمرار انقطاع خدمة الانترنت عن مأرب والجوف جراء أعمال شق في المهرة

استمرار انقطاع خدمة الانترنت

متابعات_الخليج 365

وقالت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في بيان صحفي إن خدمة الانترنت انقطعت بشكل كامل عن محافظات حضرموت وشبوة والجوف ومأرب، مساء بسبب انقطاع كابل الألياف الضوئية قرب عاصمة محافظة المهرة، جراء أعمال شق وترميم للطرقات.

ولفتت إلى مباشرة الفرق الهندسية لعملية إصلاح الانقطاع وإعادة الخدمة.

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