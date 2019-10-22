مصلحة الهجرة والجوازات بتعز تقرر تعليق العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
مصلحة الهجرة والجوازات بتعز
تعز - الخليج 365
اعلن مكتب مصلحة الهجرة والجوازات بتعز تعليق العمل وتوقفه عن قطع الجوازات ، إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠١٩ وحتى اشعار آخر.
وجاء في بلاغ مكتب مصلحة الهجرة والجوازات بتعز - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - ،انه بناء على تعليمات تلقاها من السلطة المحلية والامنية والعسكرية ، فان مكتب الجوازات يعلن عن شديد اعتذاره وتأسفه للمواطنين عن تعليقه للعمل وتوقفه عن اصدار اي جوازات لدواعي امنية بحتة ، وحفاظا على الأرواح ، بالاضافة إلى نفاذ الكمية المنصرفة لهم من الجوازات بسبب كمية الطلبات والاستمارات السابقة التي قدمت في الفترة السابقة الى مكتب جوازات تعز ، وعدم تمكن المكتب من تغطية تلك الطلبات بسبب نفاذ كمية الجوازات التي حصل عليها مكتب المصلحة في تعز والتي لاتفي لتغطية الطلبات المقدمة اليه ، اضافة الى عدم تزويدهم بالكميات اللازمة لتغطية العمل.
وبناء على ذلك كله ، تقرر تعليق العمل اعتبارا من اليوم لثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩م وحتى إشعار آخر ، هذا والله الموفق لما فيه الصالح العام.
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