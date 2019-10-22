جلسة توعية لأفراد أمن تعز حول حقوق الإنسان ودور الشرطة في حمايتها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

تعز - الخليج 365

عقد في مبني إدارة عام شرطة محافظة تعز جلسة توعية لأفراد الأمن والنظام حول حقوق الإنسان ودور الشرطة في حمايتها.



وفي بداية الجلسة رحب العقيد أحمد الأهدل مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالحاضرين مشيدا بالجهود المبذولة لعقد مثل هذه الجلسات التوعوية وخاصة في مجال حقوق الإنسان والتى ستسهم في تعزيز المعلومات لدى الأفراد حول موضوع حقوق الإنسان ودورهم في حفظ حقوق الإنسان .

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كما تم خلال جلسة التوعية إستعراض موضوع ( حقوق الإنسان ) من حيث نشأتها والمقصود بها والمبادئ الأساسية والصكوك الخاصة بها إضافة إلى معايير الأمم المتحدة في حقوق الإنسان.

إضافة الي ذلك فقد تم تناول موضوع الإطار القانوني لدور الشرطة وحقوق الإنسان في ضوء الإتفاقات الدولية والوطنية حيث تم إيضاح الإطار الدولى لحقوق الإنسان ومفهوم الشرطة ومهامها وكيفية تنفيذها والمبادئ التى تحكم عمل الشرطة والحقوق الواجب مراعاتها من قبل الشرطه إضافة إلى دور الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري عن الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة التوعوية في حقوق الإنسان جاءت بعدانعقاد دورة تدريب مدربين لضباط شرطة تعز في مجال حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي والتي نفذها فريق لمستقبل أفضل بإشراف منظمة شباب بلا حدود للتنمية ودعم من منظمة SAFERWORLD هذا وقد قاد الجلسة التوعوية عدد من الضباط المتدربين.

حضر الجلسة العقيد/ محمد الصبري مدير إدارة التخطيط والإحصاء.