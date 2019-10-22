تعرف على مكان تثبيت نقطة الارتباط الثالثة في الحديدة

ميناء الحديدة

الحديدة - الخليج 365

نجح الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية من تفعيل وتثبيت نقطة الإرتباط الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة،بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها.



وتمكن الفريق من تثبيت النقطة الثالثة في كليو 13 بحوش البقر باتجاه كليو 16 باطراف مدينة الحديدة والذي تضم ضباط الارتباط من جانب القوات المشتركة والمليشيات الحوثية وكان الفريق الأممي قد قام بالاشراف على تثبيت النقطتين الاولى والثانية بعد محاولات متكررة لإعاقة تثبيت النقاط من قبل مليشيات الحوثي يوم امس عندما لم تسمح للمراقبين الأممين بالخروج من ميناء الحديدة حتى تم تنفيذ الاتفاق عصرا .

يذكر أن الاتفاق ينص على تثبيت اربع نقاط لوقف اطلاق النار لضباط الارتباط اخرها يوم الثلاثاء في نقطة حي منظر جنوب محافظة الحديدة

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