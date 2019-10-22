شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل... ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيله .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتحدث عن وفاة الفنان كاظم الساهر في احد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت .

وزعم الخبر ان قيصر العرب الفنان كاظم الساهر تناول وجبة عشاء مسمومة ، نقل على اثرها الى احد مستشفيات بيروت ، وتوفي بعد ما يقارب ثلاث ساعات من دخولة العناية المشددة .

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