شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد بن سلمان يعتقل الوليد بن طلال فجر اليوم بهذة التهمة المفاجئة ، ويدشن حملة جديدة لاعتقال الأمراء في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل اعلام خليجية ان اجهزة الامن السعودية اعتقلت فجر اليوم الامير الوليد بن طلال بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

واضافت ان اعتقال الامير الوليد بن طلال جاء بسبب رفضه دفع الاموال التي كان قد اتفق مع ولي العهد محمد بن سلمان العام الماضي على دفعها للحكومة ، وبموجبها افرج عنه من فندق "ريتز كارلتون" في يناير من العام 2018م .

ويملك الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.

وكانت السلطات السعودية احتجزت الأمير الوليد بن طلال مع عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل تشرين ثان/ نوفمبر الماضي .

واطلقت السلطات السعودية سراح الامراء بعد اتفاقها معهم على تسويات ، دفعو بموجبها مبالغ مالية كبيرة من اصول املاكهم واستثماراتهم وشركاتهم التجارية ، ومن بينهم الوليد بن طلال ، الذي وافق على التسوية مع الحكومة لكنه اشتراط في ذالك الوقت عدم اعترافه او ادنته بتهم فساد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يعتقل الوليد بن طلال فجر اليوم بهذة التهمة المفاجئة ، ويدشن حملة جديدة لاعتقال الأمراء في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.