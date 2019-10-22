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القوات الحكومية تتقدم في الشقب بتعز ومقتل وإصابة 13 حوثيا

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

المقاومة

القوات الحكومية تتقدم في الشقب بتعز ومقتل وإصابة 13 حوثيا

تعز - الخليج 365

شنت القوات الحكومية في محافظة تعز، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في الشقب.

 

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وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع بمساحة ٢ كيلومتر تقريبا من مواقعها القديمة في تبة الخضر، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 عنصراً حوثيا.

 

ونشرت القوات مواقعها الدفاعية الجديدة في قرية الكريفة وهي منطقة إستراتيجية تشرف على طريق الرازي الكريفة.

 

واستمرت المعارك بنفس الجبهة وفي مناطق مختلفة.

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