القوات الحكومية تتقدم في الشقب بتعز ومقتل وإصابة 13 حوثيا

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
المقاومة
تعز - الخليج 365
شنت القوات الحكومية في محافظة تعز، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في الشقب.
وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع بمساحة ٢ كيلومتر تقريبا من مواقعها القديمة في تبة الخضر، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 عنصراً حوثيا.
ونشرت القوات مواقعها الدفاعية الجديدة في قرية الكريفة وهي منطقة إستراتيجية تشرف على طريق الرازي الكريفة.
واستمرت المعارك بنفس الجبهة وفي مناطق مختلفة.
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