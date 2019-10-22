قصف حوثي مكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الحوثيين
الحديدة - الخليج 365
واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في منطقة الفازة أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وبعدد من قذائف B10 ، المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة بشكل عنيف.
وأضافت المصادر عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف ، واستخدمت خلال الإستهداف مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع.
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