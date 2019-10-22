ذمار.. مليشيا الحوثي تفرض زكاة على العسل و8 مقاتلين من كل مديرية

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الحوثيين
عربي ـ ذمار
قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي فرضت زكاة على النحل، مع ثمانية مقاتلين من كل مديرية، دعما لجبهات قتالها ضد اليمن واليمنيين.
وذكرت المصادر أن المليشيا فرضت على النحالين بمديرية عتمة، 4000 ريال عن كل عود نحل أو منحل عسل دون معرفة النصاب.
وأضافت المصادر أن المليشيا قبل أسبوع فرضت بشكل الزامي دفع 2000 ريال على كل شاب مزوج، و ثمانية أفراد من كل عزلة دعما لما يسمى جبهات قتالهم ضد اليمن واليمنيين، في حالة ظلم وقهر واستعباد تعيش مديرية عتمة بذمار.
يشار إلى أن المليشيا مستمرة في فرض إتاوت غير قانونية اثقلت كاهل المواطنين بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
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