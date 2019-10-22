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البحسني يبحث التعاون الأمني والاستثماري بالرياض مع السفير الصيني 

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حضرموت - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

البحسني يبحث التعاون الأمني والاستثماري بالرياض مع السفير الصيني 

حضرموت - الخليج 365

بحث محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع السفير الصيني التعاون في مجال الاستثمار والمجال الأمني والتجاري.

 

 

وفي التفاصيل، التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالعاصمة الرياض اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا  السيد كانغ يونغ.

 

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حيث وضع محافظ حضرموت ، السفير الصيني أمام الوضع العام في حضرموت وجهود السلطة المحلية في مجال التنمية واستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب.

 

وأعطى المحافظ للسفير لمحة حول فرص الاستثمار المتاحة في حضرموت أمام الشركات الصينية ، والتسهيلات التي توفرها السلطة المحلية للمستثمرين في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة في حضرموت، وفق إعلام حضرموت.

 

 

وأعرب السفير الصيني عن إعجابه بالوضع الاستثنائي في حضرموت، وما تنعم به من أمن واستقرار ، وأكد اهتمام جمهورية الصين الشعبية بمساندة الوضع الأمني المتميز في حضرموت  وتهيئة الظروف للاستثمار من قبل كبرى الشركات الصينية في مختلف المجالات.

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