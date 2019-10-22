انتصار حوثي مزعوم في ملاحيط صعدة للتغطية على انكسارات حجة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ خاص:

حاولت مليشيا الحوثي، يوم أمس، الترويج لانتصار عسكري كبير في الجنوب الغربي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وسربت المليشيا، عبر ناشطين محسوبين عليها، معلومات تؤكد سقوط جبهة الملاحيط في مديرية الظاهر بالمحافظة بيدها.

واستغلت المليشيا تقدمها المحدود في الجبهة، للترويج لنصر كبير، على غرار ما تحدثت عنه سابقا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

جبهة الملاحيط:

وتقع الملاحيط في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، وهي آخر الجبهة قبل الأخيرة التي فتحتها قوات الشرعية بالمحافظة.

الجبهة تتوزع في عدة محاور، بتوسع أفقي وعمق بسيط باتجاه مدينة مران في مديرية حيدان جنوبي المحافظة.

وتتوزع في الجبهة أربعة ألوية (بالتقييم العسكري قوام لواء واحد فقط) هي:

الخاصة

العاصفة

المغاوير

العروبة.

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العملية:

بعد الانكسارات التي منيت بها المليشيا في جبهات حرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، حاولت المليشيا القيام بعملية التفاف في أقرب جبهة لتلك المديريات، ومديرية الظاهر بصعدة تقع على حدود حجة، وعلى مقربة من المديريات المذكورة.

وفي التفاصيل، تقول مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن مليشيا الحوثي جهزت قوة كبيرة لعمل التفاف هدفه محاصرة الألوية التي تقدمت خلال الفترة الماضية، وتم الإعداد لذلك ونفذت الخطة قبل يومين، وكادت المليشيا أن تعزل لواءين مستفيدة في ذلك من طبيعة المنطقة.

وتضيف المصادر أن الأولية المذكورة استطاعت التصدي للهجمات، وتراجعت القوات المتقدمة لحماية منطقة الالتفاف وحصل نوع من الإرباك.

وتؤكد المصادر أن هجوم مليشيا الحوثي انتهى دون تحقيق هدفه الأساسي، في حين أسفر عن سقوط نحو عشرة شهداء من الجيش الوطني، كما استولت المليشيا على بعض المواقع أهمها جبل الناصر.

وتشير المصادر إلى أنه ومنذ فجر يوم أمس الإثنين يقوم الجيش الوطني بهجوم مضاد، بمساندة القوات السعودية.

إلى جانب ذلك، شن الطيران الحربي والأباتشي غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

وتقول المصادر إن المواجهات في الجبهة لم تتوقف، بعد أن استعاد الجيش المواقع التي كان قد خسرها في عملية الالتفاف.

جبهة استراتيجية:

وتعد جبهة الظاهر مهمة للغاية، لقربها من مديرية حيدان، التي تعد معقلا تاريخيا للحوثيين، ولأن لها ارتباطا مع جبهات محافظة حجة.

وسبق للمليشيا أن حاولت مرارا استعادتها، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل.