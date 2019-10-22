الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الحوثيين الخليج 365 ـ صنعاء أصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية توجيهات صارمة لأصحاب المراكز والمولات التجارية والمطاعم الكبرى بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر أن مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها أبلغوا مالكي المراكز والمولات التجارية والمطاعم الكبرى في الشوارع الرئيسة بسرعة طلاء الرصيف أمام محالهم التجارية باللون الأخضر وشراء القصاصات الخضراء والبيضاء ونشرها استعداداً لإحياء فعاليتها السياسية ذكرى المولد النبوي 1441هـ. Advertisements وتابعت المصادر إن الحوثيين شددوا على سرعة طلاء واجهة المحال والمراكز التجارية والمطاعم الكبرى قبل أيام من ذكرى فعاليتها متوعدة من يخالف بغارمة مالية باهظة واتخاذ إجراءات عقابية بحق مالكيها. ولفتت المصادر أن المليشيا تواصل حملة جبايات غير قانونية للتجار ورجال الأعمال تحت مسمى إقامة فعاليات استعداداً لإحياء فعاليتها السياسية ذكرى المولد النبوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تلزم ملاك المولات والمراكز التجارية بطلائها باللون الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.