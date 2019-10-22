الصحة العالمية: 913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن في 2019

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن في 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت متأخر من مساء أمس، رصد 913 حالة وفاة و696 ألفا و537 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ مطلع العام 2019 وحتى 29 سبتمبر الماضي.



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وذكرت المنظمة، أن “الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 25.5 بالمائة، من إجمالي الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا”، مشيرة إلى أن 305 مديريات من أصل 333 مديرية في اليمن، تم الإبلاغ عن وجود الوباء فيها”.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك زيادة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة في الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا، في بعض المحافظات بسبب الأمطار الغزيرة مثل الحديدة، ولحج، وإب وذمار، إضافة إلى العاصمة صنعاء.

ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة بقوة السلاح عملت على تدمير القطاع الصحي ونهب المخصصات المالية لبرامج المكافحة ما تسبب في نشر الأمراض والأوبئة.