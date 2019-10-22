شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون لـ حزب المؤتمر في صنعاء: أنتم مجرد مرتزقة إحتياط والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنت وسائل الإعلام الحوثية هجوماً لاذعاً على قيادات واعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام(فرع صنعاء) على خليفه قرار الحزب بتعليق مشاركته مع حكومة المليشيات.
ووصفت وسائل إعلام مليشيات الحوثي حزب المؤتمر واعضائه بالمرتزقة الاحتياط, والعمالة والارتهان للخارج حسب تعبيرهم.
وكان الحزب قرر مقاطعة حكومة المليشيات الأحد الماضي، بسبب افراجها عن معتقلين كانوا متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السباق علي عبدالله صالح في مسجد النهدين.
ويحاول الحوثيون أستهداف قاعدة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وليس القيادة فحسب، وإذلالهم وتوجيه كل التهم لهم لإسكات صوتهم، بحيث يكونو مجرد اتابع للمليشيات فقط، وهذا ما يرفضه حزب المؤتمر وقياداته في مناطق سيطرة المليشيات وخارجها.
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