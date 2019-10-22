شكرا لبحثكم عن خبر مليوني طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد جدّاً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأوضحت اليونيسف في بيان، الأحد، أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفاً بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة".

وتشير تقديرات المنظمات الأممية العاملة في اليمن إلى أن حوالي 2.5 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات التغذية والمشورة لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، إذ تتعرض النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية لخطر متزايد من الإجهاض والكرب الذي تسببه، بالإضافة إلى فقر الدم والموت أثناء الولادة.