شكرا لبحثكم عن خبر ”بن بريك” يعلن عن مبلغ مهول لعجز موازنة اليمن لعام 2019 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير المالية سالم بن بريك إن عجز موازنة الدولة اليمنية لعام 2019 يقدر بملياري دولار .

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في إقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا الذي عقد في واشنطن برئاسة رئيسة الصندوق كرسيتالينا جورجيفا.

ودعا بن بريك إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.

وأكد أن اليمن لازال يمر بظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تظافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها.

Advertisements

وأوضح وزير المالية اليمني أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي اليمني، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال بغير المجدوى.

وأعرب عن تقدير اليمن للمملكة العربية السعودية وما قدمته من مساعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. منوهاً باستمرار البنك الدولي بصرف الدعم الموجه لحالات الضمان الاجتماعي.

وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي و توسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية بإصلاح شامل.