شكرا لبحثكم عن خبر نجاح أول مشروع كهربائي بالطاقة الشمسية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن نجاح أول مشروع شبكة كهرباء خاصة تعمل بالطاقة الشمسية في اليمن، تديره النساء بمديرية عبس، محافظة حجة.

وقال البرنامج، في بيان على موقعه الالكتروني، أطلع عليه "المشهد اليمني"، أنه في إطار برنامج تعزيز قدرة الريف على الصمود في اليمن، تم دعم عشر نساء من رائدات الأعمال في منطقة عبس، لإنشاء شبكة كهرباء خاصة تعمل بالطاقة الشمسية.

وذكر البرنامج أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 37000 دولار سيكون مصدرًا نظيفًا للطاقة ويوفر التيار الكهربائي للمشتركين بتكلفة أقل بنسبة 80 في المائة من الطاقة المولدة من الديزل.

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وبين البرنامج أن هذا النوع من المشاريع جديد بالنسبة لليمن ويعمل على تمكين النساء الريفيات من إطلاق أعمالهن التجارية - وهو مشروع نادر بشكل ملحوظ في البلاد.

وحسب البيان، فإن شريك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة التنمية المستدامة (SDF)، قامت بتزويد رائدات الأعمال العشر بالتدريب على تنفيذ وإدارة المشروع وإرشادهن بكيفية استخدام أموال المنحة الخاصة بهم بكفاءة - والتي كانت موجهة أساسًا نحو شراء 36 لوح شمسي و16 بطارية و2 عاكس.

وتوقع البرنامج أن تخفض هذه المبادرة أكثر من خمسة أطنان من ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في بيئة أكثر أمانًا وتقليل التلوث.

جدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية مدته ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمات أممية ويستهدف تحسين القدرة على الصمود والاعتماد الذاتي لمجتمعات المناطق الريفية المتضررة من الحرب في أربع محافظات يمنية هي (أبين، الحديدة، حجة، ولحج).