شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 5 مدنيين في غارة بصعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت مليشيات الحوثي، أمس الأثنين، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمني بقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم طفلان في غارة بمحافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي اليمن.

وقال وسائل إعلام المليشيات، إن "5 مدنيين قتلوا من أسرة واحدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كحصيلة أولية" لغارات التحالف العربي.

وبحسب المصادر فإن القتلى بينهم طفلان وامرأتان تزعم المليشيات أن غارات التحال هي السبب ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف.

وكانت المليشيات اعلنت في وقت سابق أن التحالف العربي شن أكثر من 50 غارة على محافظتي حجة وصعدة.