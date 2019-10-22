شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يتوقع هطول أمطار على اليمن مطلع نوفمبر المقبل تحت تأثير الاضطرابات في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، مساء اليوم الاثنين، بهطول أمطار على مناطق يمنية واسعة مطلع نوفمبر المقبل تحت تأثير الاضطرابات الجوية في بحر العرب، التي ستتأثر بها السواحل الشرقية وسلطنة عمان.

وقال الفلكي محمد عياش، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أنه مع بِدء تشكُل منخفض مداري فوق مياه بحر العرب، واحتمالية تعمقِه بشكل بطيء قبل انتظام الحركة الدورانية للِرياح حول مركزه واشتدادها فيما بعد لِتتحول إلى عاصفة مدارية ورُبما إمكانية تطورِها في وقت لاحق من أواخر الشهر الجاري إلى درجة إعصار في ظل توفر الظروف الجوية الملائمة لذلك.

واضاف عياش: تُشير أولى المُعطيات بعد تحليل معظم بيانات الرصد الحالية إلى أن يكون سلوك اتجاه هذهِ الحالة المدارية شبيه بسابِقتِها (العاصفة هيكا) التي ضربت السواحل الوسطى لسلطنة عمان في الـ25 من شهر سبتمبر الماضي.

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وتابع عياش: الا أنهُ ومن المُرجح أن تكون لهذه الحالة تأثيرات أكبر من سابِقتِها على السلطنة، وذلك في حال بلوغها درجة الإعصار أو عاصفة شديدة محافظةً على قوتها مع اقترابها من السواحل العمانية بحسب المؤشرات نهاية شهر اُكتوبر الجاري، والذي قد تتأثر معها حينها بشكلٍ غير مُباشر السواحل الشرقية لليمن من محافظة المهرة، ومع امتداد تأثير المنخفض الجوي المداري بعد تراجع قوة هذهِ الحالة مع توغُلِها إلى داخل اليابسة.. ليخلق حالةً من عدمِ الاستقرار الجوي في منطقة جنوب الجزيرة العربية، والتي قد يُصاحبها بِدء نشاط تدريجي ومتزايد مع أول أسبوع من شهر نوفمبر لخلايا السُحب الركامية ونشوء حالات ماطره قد تشمل أجزاء واسعة من الجمهورية اليمنية.

وكانت اليمن وسلطنة عمان والسعودية والامارات والهند، تأثرت بعاصفة مدارية انطلقت من البحر العربي خلال سبتمبر الماضي.