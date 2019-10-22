شكرا لبحثكم عن خبر القوات اليمنية المشتركة توجه رسالة لمشايخ و وجهاء إب وتكشف عن موعد تحرير المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت القوات الجنوبية اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، التحية والشكر لمشايخ ووجهاء محافظة إب الأحرار والشخصيات الاجتماعية و لكافة أبطالها الذين سارعوا منذ وقت مبكر للتواصل مع قيادة القوات الجنوبية في محافظة الضالع، بالتزامن مع سيل الانتصارات التي تحققها في مختلف الجبهات والتي وصلت الى أبواب المحافظة المحتلة من مليشيا الحوثي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة، ماجد الشعيبي، في بلاغ مقتضب تلقاه "المشهد اليمني" أن العمليات العسكرية في الأيام القادمة لن تتوقف حتى تحرير محافظة إب وتأمينها بشكل كامل.

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وأضاف الشعيبي: تحيه لأبطال محافظة إب أيضاً الذين يقاتلون منذ وقت مبكر في صفوف القوات الجنوبية لتحرير مناطقهم .

جدير بالذكر أن القوات اليمنية المشتركة، بعد تحرير منطقة الفاخر وعدد من المواقع الاستراتيجية القريبة من محافظة إب، تسعى الى تأمين الضالع من خلال تسريع عملية تحرير إب من المليشيا بشكل نهائي.