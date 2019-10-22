استنفار غير مسبوق لمليشيا الحوثي في شوارع صنعاء.. لهذا السبب

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365

قال مصدر أمني إن مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استحدثت نقاطا عسكرية وأمنية في عدة شوارع بالعاصمة صنعاء وسط مخاوفها من انتقال شرارة الاحتجاجات من بيروت وبغداد.



ونقلت وكالة "خبر" عن المصدر قوله إن مليشيا الحوثي وجهت عناصرها والدوريات العسكرية التابعة لها بتكثيف تواجدها وانتشارها في العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر أن مليشيا الحوثي في حالة ذعر وهلع وتعيش مخاوفها محاولة منع أو قمع انتقال شرارة الاحتجاجات الجارية في كل من لبنان والعراق التي استهدفت نظامي حكم على صلة وثيقة بإيران.

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وبين المصدر أن المليشيات كثفت نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة وأغلب مداخل أحيائها، وتقوم بإجراء توقيف المارة من السكان وتطالبهم بإبراز هوياتهم وتعتقل من لا يملكها وتقتاده إلى سجونها.

وبحسب المصدر فإن المليشيا تقوم بتفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين والاطّلاع على محتوياتها بشكل غير قانوني ينتهك الحريات الشخصية.

ووفقا للمصدر ان هذه الإجراءات الشديدة وغير المسبوقة التي اتخذتها المليشيات تأتي عقب عملية رصد لها لحالة الاحتقان الشديدة في صفوف السكان جرّاء الأوضاع المعيشية القاسية والتي ازدادت سوءاً بعد تصاعد أزمة انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها بشكل خيالي.

ولفت المصدر إلى أن حالة توتّر وقلق تعيشها المليشيات في العاصمة صنعاء إزاء إعلان حزب المؤتمر الشعبي تعليق الشراكة وإيقاف العمل بالهيئات والهياكل الإدارية والسياسية فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بعد أن أقدم الاخيرون على إطلاق سراح خمسة متهمين بمحاولة اغتيال صالح وقيادات الدولة سنة 2011 بتفجير جامع دار الرئاسة.